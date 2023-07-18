Петербург украсят Андреевскими флагами в честь Дня ВМФ
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.
Всего планируется использовать 1430 единиц оборудования, что почти в три раза больше, чем годом ранее.
Кроме того, с 14 июля в городе размещают 210 плакатов, посвящённых празднику.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге заработала новая площадка Литературного музея «ХХ век». На стенах залов, где расположена экспозиция, можно увидеть цитаты и портреты Владимира Маяковского, Михаила Зощенко, Александра Блока.