Петербург украсят Андреевскими флагами в честь Дня ВМФ

Санкт-Петербург украсят с 23 до 31 июля в честь Дня Военно-морского флота. На улицах можно будет увидеть Андреевские флаги, флаги России и Военно-морского свода сигналов, баннеры с символикой праздника.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

Всего планируется использовать 1430 единиц оборудования, что почти в три раза больше, чем годом ранее.

Кроме того, с 14 июля в городе размещают 210 плакатов, посвящённых празднику.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге заработала новая площадка Литературного музея «ХХ век». На стенах залов, где расположена экспозиция, можно увидеть цитаты и портреты Владимира Маяковского, Михаила Зощенко, Александра Блока.