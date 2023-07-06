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В Петербурге открыли новую площадку Литературного музея

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В Санкт-Петербурге заработала новая площадка Литературного музея «ХХ век».
В Петербурге открыли новую площадку Литературного музея
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ОТР.

«Здесь мы стараемся рассмотреть не просто литературу в лицах, но также попробовать рассмотреть литературу в теле города. Как вообще существовал Петроград, Петербург, Ленинград, эти три похожих и непохожих города. В какие салоны ходили знакомые нам литераторы, где они читали свои первые стихотворения, где они выступали со сцены», — заявила куратор выставочного проекта «Ловцы снов» Анна Зотина.

Новая экспозиция занимает два зала. На стенах можно увидеть цитаты и портреты Михаила Зощенко, Владимира Маяковского, Александра Блока.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что гранты получат 56 проектов сферы культуры из Удмуртии.

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