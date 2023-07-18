Собянин рассказал о работе детских реабилитационно-образовательных центров в Москве
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Об этом информирует НСН со ссылкой на блог мэра.
Собянин отметил, что учащиеся с ограничениями здоровья проходят полноценную школьную программу, участвуют в конкурсах и олимпиадах, занимаются спортом и творчеством.
По его словам, в текущем году 11 выпускников реабилитационно-образовательных центров получили медали за особые успехи в учёбе.
Ранее progorod43 сообщал, что выпускник кировского лицея имени Шпагина получил по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и информатике.