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Собянин рассказал о работе детских реабилитационно-образовательных центров в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице работают восемь реабилитационно-образовательных центров, помогающих детям с инвалидностью получить образование.
Собянин рассказал о работе детских реабилитационно-образовательных центров в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © Asawin_Klabma

Об этом информирует НСН со ссылкой на блог мэра.

Собянин отметил, что учащиеся с ограничениями здоровья проходят полноценную школьную программу, участвуют в конкурсах и олимпиадах, занимаются спортом и творчеством.

По его словам, в текущем году 11 выпускников реабилитационно-образовательных центров получили медали за особые успехи в учёбе.

Ранее progorod43 сообщал, что выпускник кировского лицея имени Шпагина получил по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и информатике.

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