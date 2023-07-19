Россияне назвали боязнь изменений главным препятствием на пути к карьерному успеху
- Gettyimages.ru
- © Klaus Vedfelt
На втором месте — возрастные ограничения, так считают 40% респондентов. По 30% участников опроса указали на неготовность брать ответственность и отсутствие связей, говорится в исследовании «Работы.ру».
При этом, как пояснили аналитики, в прошлом году ключевым фактором, мешающим добиться успеха в карьере, была лень. В этом году такой критерий оказался на четвёртом месте — о нём упомянули 29% опрошенных жителей России.
Отмечается, что 24% указали на неумение распределять свои силы и время, 22% — на отсутствие навыка общения, а 21% — на отсутствие инициативы.
Каждый пятый опрошенный считает, что невозможно стать успешным без цели, подчёркивается в опросе.
Как рассказали эксперты сервиса, 15% указали, что необходимость ухода за семьёй может стать сдерживающим фактором.
Также опрошенные назвали такие варианты, как нежелание продвигаться по карьерной лестнице (14%) и плохие отношения с начальством (14%).
Всего в исследовании приняли участие 3,1 тыс. респондентов.
Ранее аналитики провели опрос и выяснили, готовы ли россияне поменять место жительства ради работы.