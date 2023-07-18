Специалист Степанюков рассказал о признаках развития гипертонии

Генеральный директор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Игорь Степанюков рассказал, при каких показаниях тонометра во время измерения артериального давления нужно обращаться к кардиологу.

Если показатели не превышают 120/80 мм рт. ст., то давление находится в пределах нормы, сообщил специалист в разговоре с «Российской газетой».

Степанюков отметил, что первая стадия гипертонии — когда систолическое и диастолическое артериальное давление постоянно повышены. Вторая — когда артериальное давление регулярно составляет 140/90 мм рт. ст. или выше. На этой стадии врач назначает лекарства.

Быстрое и сильное повышение артериального давления выше 180/120 мм рт. ст. говорит о развитии гипертонического криза. Такому пациенту необходима медицинская помощь, резюмировал специалист.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.