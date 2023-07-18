Психолог Андрияничева: дети болеют РПП из-за желания соответствовать стандартам красоты

Психолог Майя Андрияничева перечислила причины появления расстройства пищевого поведения (РПП) у детей.

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

РПП — это психическое заболевание, связанное с нарушением питания. Психолог считает, что первые признаки заболевания начинают развиваться в детстве. Уже в юном возрасте ребёнок перестаёт ориентироваться на чувство голода и насыщения после того, как взрослые постоянно заставляют съедать всю еду, что дали в садике, школе.

«Дети перестают слышать своё тело, когда им необходимо приспосабливаться к правилам, придуманным взрослыми», — уточнила она.

Также девочки-подростки сидят на диетах, потому что хотят соответствовать навязанным стандартам красоты.

«Важно, чтобы родители чаще обращали внимание на то, что происходит с их детьми», — заключила специалист.

Ранее progorod43 сообщил, что в Кировской области создадут службу «Дети в семье» и подростковое пространство.