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Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке с 15% до 10%

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С 18 июля Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке до 10% с 15%, говорится в заявлении кредитной организации.
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке с 15% до 10%
  • РИА Новости

«С 18 июля Сбер снижает минимальный первоначальный взнос по «Ипотеке на новостройку» с 15% до 10%», — приводит сообщение РИА Новости.

Кроме того, кредитная организация снизила размер первоначального взноса и для ипотеки на вторичное жильё или новостройку без подтверждения дохода и занятости.

В банке уточнили, что изменения затронут всех клиентов, в том числе самозанятых.

Ранее в Сбере сообщили, что временно приостановили приём заявок по сельской ипотеке на «Домклик».

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