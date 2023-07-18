Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке с 15% до 10%
- РИА Новости
«С 18 июля Сбер снижает минимальный первоначальный взнос по «Ипотеке на новостройку» с 15% до 10%», — приводит сообщение РИА Новости.
Кроме того, кредитная организация снизила размер первоначального взноса и для ипотеки на вторичное жильё или новостройку без подтверждения дохода и занятости.
В банке уточнили, что изменения затронут всех клиентов, в том числе самозанятых.
Ранее в Сбере сообщили, что временно приостановили приём заявок по сельской ипотеке на «Домклик».