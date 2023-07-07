Сбер приостановил приём заявок по сельской ипотеке

В Сбере сообщили, что временно приостановили приём заявок по сельской ипотеке на «Домклик».

«Сбер за неделю принял заявок по программе «Сельская ипотека» на общую сумму свыше 55 млрд рублей. Спрос на этот вид ипотеки оказался очень высоким, поэтому сейчас приём новых заявок на «Домклик» по программе приостановлен», — приводит сообщение ТАСС.

В кредитной организации пояснили, что возобновят приём заявок после выделения дополнительного лимита. При этом выдача ипотечных кредитов по одобренным заявкам будет продолжена.

Глава российского кабмина Михаил Мишустин ранее сообщил об увеличении максимального размера льготного кредита по сельской ипотеке до 6 млн рублей.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, каких изменений можно ждать на рынке ипотеки в 2023 году.