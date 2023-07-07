Узнать больше

Сбер приостановил приём заявок по сельской ипотеке

Короткая ссылка
В Сбере сообщили, что временно приостановили приём заявок по сельской ипотеке на «Домклик».
Сбер приостановил приём заявок по сельской ипотеке
  • РИА Новости

«Сбер за неделю принял заявок по программе «Сельская ипотека» на общую сумму свыше 55 млрд рублей. Спрос на этот вид ипотеки оказался очень высоким, поэтому сейчас приём новых заявок на «Домклик» по программе приостановлен», — приводит сообщение ТАСС.

В кредитной организации пояснили, что возобновят приём заявок после выделения дополнительного лимита. При этом выдача ипотечных кредитов по одобренным заявкам будет продолжена.

Глава российского кабмина Михаил Мишустин ранее сообщил об увеличении максимального размера льготного кредита по сельской ипотеке до 6 млн рублей.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, каких изменений можно ждать на рынке ипотеки в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить