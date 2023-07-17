Автоэксперт Канаев предложил увеличить штраф за неправомерное использование знака «Инвалид»

Автоэксперт Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Ярослава Нилова о запрете перемещения авто со знаком «Инвалид» на штрафстоянку.

Специалист отметил, что инициативу поддерживает «на сто процентов».

«Инициатива, конечно, заслуживает уважения, внимания и детального рассмотрения… То, чем озаботился Ярослав Евгеньевич, реально, и мы это не раз обсуждали», — отметил Канаев.

Он также рассказал, что маломобильные граждане очень часто говорят о том, что можно запутаться (в знаках или разметке. — RT) или припарковаться «на автоматизме».

«У нас был случай в Питере. Привык парковаться на одном месте, приехал, на автоматизме припарковался. На машине знак «Инвалид» с обеих сторон. Когда автомобиль эвакуировали. Он (хозяин автомобиля. — RT) дошёл уже до зама губернатора. В данном случае штраф отменили, вернули деньги, но представьте, сколько человек сил затратил», — добавил автоэксперт.

Вместе с тем он обратил внимание на те случаи, когда знак «Инвалид» неправомерно используется гражданами.

И в таком случае Канаев предложил поднять штраф «хотя бы до десяти тысяч рублей».

«Часто бывает, что знаки «Инвалид» клеят люди, никакого отношения к инвалидам не имеющие. Поэтому к этой инициативе я бы добавил, что если знак установлен, а машина этому не соответствует — не перевозит инвалидов или маломобильные люди не управляют этим автомобилем — то я бы предложил повысить штраф. Если такой автомобиль будет обнаружен, фото- и видеофиксация всё зафиксировала, тогда этому гражданину (владельцу автомобиля. — RT) приходит штраф, хотя бы в десять тысяч рублей», — заключил собеседник RT.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил к внесению в нижнюю палату парламента проект федерального закона, согласно которому предлагается ввести запрет на перемещение автомобиля со знаком «Инвалид» на спецстоянку.

Вместо этого депутат призвал разрешить перемещать машину в ближайшее место, где она не будет создавать препятствия для других участников движения и пешеходов.