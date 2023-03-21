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В ГД предлагают наделить кабмин правом устанавливать предел розничных цен на отдельные товары

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RT
Депутаты от фракции ЛДПР предлагают предоставить правительству России право устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные непродовольственные товары. Копия законопроекта и пояснительная записка есть в распоряжении RT.

Согласно действующему законодательству, цены на товары не подлежат государственному регулированию, являются свободными и формируются продавцами самостоятельно на основе спроса и предложения.

Исключение, как отмечают депутаты фракции, составляют только регулируемые цены и тарифы естественных и локальных монополий — на газ, электроэнергию, коммунальные тарифы и отдельные тарифы связи и городского транспорта.

«Законопроектом предлагается в целях стабилизации розничных цен на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации предоставить правительству право устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные непродовольственные товары», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты напомнили, что сегодня у правительства есть право устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные виды социально значимых продуктов на срок не более 90 дней. Власти могут использовать такую меру для стабилизации обстановки в продовольственном секторе при резком удорожании продукции.

При этом, как пояснил в комментарии RT председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, есть перечень непродовольственных товаров, на которые также требуется установить предельно допустимые розничные цены во избежание злоупотреблений.

Парламентарий напомнил о ситуациях, когда резкий спрос оборачивался «абсолютно необоснованным взлётом цен», в том числе на непродовольственные товары.

«Предлагаемые новеллы направлены прежде всего на преодоление так называемого фиаско рынка (провал рынка), когда субъекты экономической деятельности начинают действовать в ущерб общественным интересам, что влечёт необходимость административного вмешательства и регулирования рыночных отношений с целью их сглаживания и/или устранения негативных последствий для общества», — добавили депутаты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны начинает развиваться по новой модели и приобретает «принципиально иное качество».

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