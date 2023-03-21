В ГД предлагают наделить кабмин правом устанавливать предел розничных цен на отдельные товары

Депутаты от фракции ЛДПР предлагают предоставить правительству России право устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные непродовольственные товары. Копия законопроекта и пояснительная записка есть в распоряжении RT.

Согласно действующему законодательству, цены на товары не подлежат государственному регулированию, являются свободными и формируются продавцами самостоятельно на основе спроса и предложения.

Исключение, как отмечают депутаты фракции, составляют только регулируемые цены и тарифы естественных и локальных монополий — на газ, электроэнергию, коммунальные тарифы и отдельные тарифы связи и городского транспорта.

«Законопроектом предлагается в целях стабилизации розничных цен на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации предоставить правительству право устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные непродовольственные товары», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты напомнили, что сегодня у правительства есть право устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные виды социально значимых продуктов на срок не более 90 дней. Власти могут использовать такую меру для стабилизации обстановки в продовольственном секторе при резком удорожании продукции.

При этом, как пояснил в комментарии RT председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, есть перечень непродовольственных товаров, на которые также требуется установить предельно допустимые розничные цены во избежание злоупотреблений.

Парламентарий напомнил о ситуациях, когда резкий спрос оборачивался «абсолютно необоснованным взлётом цен», в том числе на непродовольственные товары.

«Предлагаемые новеллы направлены прежде всего на преодоление так называемого фиаско рынка (провал рынка), когда субъекты экономической деятельности начинают действовать в ущерб общественным интересам, что влечёт необходимость административного вмешательства и регулирования рыночных отношений с целью их сглаживания и/или устранения негативных последствий для общества», — добавили депутаты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны начинает развиваться по новой модели и приобретает «принципиально иное качество».