«Известия»: в России число работающих пенсионеров снизится до 5,6 млн к 2025 году
Об этом информируют «Известия» со ссылкой на статью под названием «Баланс трудовых ресурсов: традиционные и современные методы расчёта и формирования» Алексея Кашепова.
Газета напомнила, что в 2019 году в России вступили в силу поправки об увеличении пенсионного возраста: с 60 до 65 для мужчин и с 55 до 60 для женщин.
В статье со ссылкой на данные Социального фонда говорится, что на конец прошлого года число работающих пенсионеров в России составило 7,9 млн, снизившись на 600 тыс. по сравнению с показателями, зафиксированными в 2021 году.
Ранее юрист Анна Хрусталёва рассказала, что максимальная прибавка к пенсии работающим пенсионерам в этом году составит до 400 рублей. Перерасчёт произведут с 1 августа.