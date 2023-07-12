Юрист Хрусталёва объяснила порядок перерасчёта пенсий для работающих пенсионеров в августе

Юрист, арбитражный управляющий Анна Хрусталёва рассказала, что максимальная прибавка к пенсии работающим пенсионерам в этом году составит до 400 рублей. Перерасчёт произведут с 1 августа.

Размер рассчитывается индивидуально, однако по закону не может превышать трёх пенсионных коэффициентов.

«Работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учёта плановых индексаций, перерасчёт их пенсий происходит каждый год 1 августа, учитывая общий уровень заработка пенсионеров за прошлый год», — пояснила юрист в беседе с «Российской газетой».

По её словам, стоимость пенсионного коэффициента в 2023 году составляет 123,77 рубля, значит, максимальная прибавка к пенсии у работающих пенсионеров составит 372,31 рубля.

При этом в Социальном фонде России (СФР) уточнили, что в том случае, если пенсионер поменял свой статус на работающего после января нынешнего года, то прибавка ему будет рассчитана исходя из другой стоимости одного пенсионного коэффициента, который равен 123 рублям.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о том, что Минтруд намерен вдвое повысить уровень минимального размера оплаты труда к 2030 году.