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В Приморье подросток нанёс ножевые ранения двум сверстникам и сбежал из спецшколы

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Воспитанник спецшколы в Уссурийске в Приморском крае нанёс ножевые ранения двоим товарищам по школе и сбежал из спецшколы.

Информация об этом появилась в Telegram-канале СУСК по Приморскому краю.

Отмечается, что в ночь на 13 июля Уссурийске между воспитанниками спецшколы возник конфликт.

«Один подросток нанёс удар ножом в область живота другого, причинив тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

По информации РИА Новости, от рук подозреваемого пострадал ещё один подросток.

Сообщается, что 16-летний воспитанник был задержан. В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

Ранее суд арестовал мужчину, ранившего ножом двух полицейских в отделе МВД в Кузбассе.

Также в Новосибирской области выживший после 70 ножевых ранений подросток раскрыл причину нападения.

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