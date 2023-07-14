В Приморье подросток нанёс ножевые ранения двум сверстникам и сбежал из спецшколы
Информация об этом появилась в Telegram-канале СУСК по Приморскому краю.
Отмечается, что в ночь на 13 июля Уссурийске между воспитанниками спецшколы возник конфликт.
«Один подросток нанёс удар ножом в область живота другого, причинив тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.
По информации РИА Новости, от рук подозреваемого пострадал ещё один подросток.
Сообщается, что 16-летний воспитанник был задержан. В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее суд арестовал мужчину, ранившего ножом двух полицейских в отделе МВД в Кузбассе.
Также в Новосибирской области выживший после 70 ножевых ранений подросток раскрыл причину нападения.