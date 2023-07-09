Суд арестовал мужчину, ранившего ножом двух полицейских в отделе МВД в Кузбассе

Суд в Кузбассе арестовал мужчину, напавшего с ножом на двух полицейских и ранившего их в дежурной части отдела МВД в городе Киселёвске Кемеровской области.

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