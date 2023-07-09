Суд арестовал мужчину, ранившего ножом двух полицейских в отделе МВД в Кузбассе
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Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя города Киселёвска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК России», — говорится в сообщении.
Ранее неадекватный мужчина в Киселёвске Кемеровской области ранил ножом двух правоохранителей в отделении полиции. Его нашли, возбуждено уголовное дело.