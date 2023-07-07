МВД: в Кемеровской области пьяный мужчина ранил в отделении полиции двух сотрудников

Неадекватный мужчина в Киселёвске Кемеровской области ранил ножом двух правоохранителей в отделении полиции. Его нашли, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба СУСК России по региону.

Как передаёт РИА Новости, мужчина пришёл в отделение полиции, ранил ножом двух полицейских и скрылся.

«Сотрудники полиции установили личность нападавшего. Им оказался 32-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности за потребление наркотических средств без назначения врача», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.

Жизни и здоровью раненых ничто не угрожает, им назначено амбулаторное лечение.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану задержали жителя Казани, у которого в машине находился мармелад с содержанием наркотиков.