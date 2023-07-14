Грушко: Россия обладает всем спектром вооружений для обеспечения своей безопасности
Об этом информирует ТАСС.
«Мы обладаем всем спектром вооружений, которые обеспечат нашу безопасность», — сказал Грушко.
По его словам, Россия в ответ на усиление присутствия НАТО в Прибалтике будет принимать соответствующие военно-технические меры.
«Это будет асимметричный ответ», — добавил дипломат.
Также Грушко по итогам саммита НАТО заявил, что России необходимо выполнить задачи СВО.
Кроме того, по словам дипломата, саммит НАТО в Вильнюсе закатал в асфальт последние надежды европейцев на автономию.