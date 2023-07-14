Узнать больше

Грушко: Россия обладает всем спектром вооружений для обеспечения своей безопасности

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Александр Грушко в интервью программе «Большая игра» на Первом канале заявил, что Россия обладает всем спектром вооружений, которые обеспечат безопасность страны.

Об этом информирует ТАСС.

«Мы обладаем всем спектром вооружений, которые обеспечат нашу безопасность», — сказал Грушко.

По его словам, Россия в ответ на усиление присутствия НАТО в Прибалтике будет принимать соответствующие военно-технические меры. 

«Это будет асимметричный ответ», — добавил дипломат.

Также Грушко по итогам саммита НАТО заявил, что России необходимо выполнить задачи СВО.

Кроме того, по словам дипломата, саммит НАТО в Вильнюсе закатал в асфальт последние надежды европейцев на автономию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить