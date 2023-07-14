Грушко: Россия обладает всем спектром вооружений для обеспечения своей безопасности

Замглавы МИД России Александр Грушко в интервью программе «Большая игра» на Первом канале заявил, что Россия обладает всем спектром вооружений, которые обеспечат безопасность страны.

Об этом информирует ТАСС.

«Мы обладаем всем спектром вооружений, которые обеспечат нашу безопасность», — сказал Грушко.

По его словам, Россия в ответ на усиление присутствия НАТО в Прибалтике будет принимать соответствующие военно-технические меры.

«Это будет асимметричный ответ», — добавил дипломат.

Также Грушко по итогам саммита НАТО заявил, что России необходимо выполнить задачи СВО.

Кроме того, по словам дипломата, саммит НАТО в Вильнюсе закатал в асфальт последние надежды европейцев на автономию.