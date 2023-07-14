РИА Новости: третье за два дня тело туриста нашли в море в Анапе
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
«Да, сегодня снова обнаружили тело туриста в море», — говорится в сообщении.
Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края были обнаружены тела двоих пропавших при подтоплениях.
Также в Анапе при попытке спасти тонувшую женщину погиб чиновник из Волгоградской области Михаил Ткачёв.
Кроме того, сообщалось, что мэрия Анапы ввела режим повышенной готовности в связи с ожидающимся циклоном.