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РИА Новости: третье за два дня тело туриста нашли в море в Анапе

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Тело утонувшего туриста нашли в море в Анапе, это уже третий случай обнаружения тел отдыхающих за последние два дня в городе-курорте, где недавно бушевал шторм.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Да, сегодня снова обнаружили тело туриста в море», — говорится в сообщении.

Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края были обнаружены тела двоих пропавших при подтоплениях.

Также в Анапе при попытке спасти тонувшую женщину погиб чиновник из Волгоградской области  Михаил Ткачёв.

Кроме того, сообщалось, что мэрия Анапы ввела режим повышенной готовности в связи с ожидающимся циклоном.

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