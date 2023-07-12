В Анапе при попытке спасти тонувшую женщину погиб чиновник из Волгоградской области Ткачёв
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«Он погиб, спасая тонувшую женщину в городе-курорте Анапе», — сообщила пресс-служба комитета.
Ткачёв был профессионалом и надёжным помощником, заявили коллеги чиновника.
«Коллектив комитета тарифного регулирования Волгоградской области выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Юрьевича», — сказано в сообщении.
В июне прошлого года в Свердловской области героически погиб фельдшер Красноуфимской больницы Александр Константинов. Медработник спас тонущую девушку, однако сам не смог выбраться из воды.