В Анапе при попытке спасти тонувшую женщину погиб чиновник из Волгоградской области Ткачёв

В Анапе погиб чиновник из Волгоградской области Михаил Ткачёв, он пытался спасти тонувшую женщину. В Волгограде мужчина занимал должность заместителя главы отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере комитета тарифного регулирования региона. Инцидент произошёл 9 июля.

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«Он погиб, спасая тонувшую женщину в городе-курорте Анапе», — сообщила пресс-служба комитета. Ткачёв был профессионалом и надёжным помощником, заявили коллеги чиновника. «Коллектив комитета тарифного регулирования Волгоградской области выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Юрьевича», — сказано в сообщении. В июне прошлого года в Свердловской области героически погиб фельдшер Красноуфимской больницы Александр Константинов. Медработник спас тонущую девушку, однако сам не смог выбраться из воды.