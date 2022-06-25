В Свердловской области фельдшер погиб, спасая тонувшую в реке девушку

В Свердловской области героически погиб фельдшер Красноуфимской больницы Александр Константинов, рассказал глава региона Евгений Куйвашев. Медработник спас тонущую девушку, однако сам не смог выбраться из воды.

Как написал в Telegram глава региона, инцидент произошёл накануне Дня медицинского работника. Вместе с коллегами мужчина отмечал праздник на берегу реки Уфы «и уже собирался домой с женой и дочкой, когда услышал крики о помощи».

«Александр, не раздумывая, бросился в воду и вытолкнул тонувшую девушку, но сам выбраться не смог», — сообщил губернатор.

Константинов проработал в скорой помощи 37 лет, в его трудовой книжке единственная запись: «Принят на работу в Красноуфимскую больницу», отметил Куйвашев.

«Много раз он хотел уйти на пенсию, но чувство долга не давало ему этого сделать. Александр воспитал двоих детей такими же неравнодушными, как он сам. Его сын два года назад спас людей из горящего дома», — рассказал губернатор.

Власти проследят за тем, чтобы семье Константинова была оказана помощь. Самого мужчину посмертно представят к знаку «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

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