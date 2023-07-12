Мэрия Анапы ввела режим повышенной готовности в связи с ожидающимся циклоном
- РИА Новости
«Введён режим функционирования «Повышенная готовность», — говорится в заявлении.
Отмечается, что все коммунальные и экстренные службы переведены в усиленный режим работы.
Ранее сообщалось, что власти Сочи запретили купание в море в период действия штормового предупреждения. На пляжах установлены красные флаги.
Позднее стало известно, что власти Сочи 13 июля откроют пляжи, которые были закрыты во время неблагоприятных погодных условий — ливней и шторма в море.