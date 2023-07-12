Закрывшиеся из-за ливней пляжи в Сочи откроют 13 июля
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.
Отмечается, что территорию полностью очистили от мусора, также была проведена дезинфекция пляжной мебели.
«Исходя из дальнейшего благоприятного прогноза, пляжи в Сочи готовят к открытию с 13 июля», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что власти Сочи запретили купание в море в период действия штормового предупреждения. На пляжах установлены красные флаги.
Также руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сказал, что природа даст югу России отдохнуть от проливных дождей.