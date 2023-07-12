Закрывшиеся из-за ливней пляжи в Сочи откроют 13 июля

Власти Сочи 13 июля откроют пляжи, которые были закрыты во время неблагоприятных погодных условий — ливней и шторма в море. На побережье была проведена комплексная санитарная уборка.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

Отмечается, что территорию полностью очистили от мусора, также была проведена дезинфекция пляжной мебели.

«Исходя из дальнейшего благоприятного прогноза, пляжи в Сочи готовят к открытию с 13 июля», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Сочи запретили купание в море в период действия штормового предупреждения. На пляжах установлены красные флаги.

Также руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сказал, что природа даст югу России отдохнуть от проливных дождей.