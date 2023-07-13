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В МЭР рассмотрят возможность проверок продажи алкоголя без согласования с прокуратурой

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В Минэкономразвития (МЭР) намерены рассмотреть возможность проведения проверок розничной продажи алкоголя без согласования с прокуратурой.
В МЭР рассмотрят возможность проверок продажи алкоголя без согласования с прокуратурой
  • РИА Новости

«Минэкономразвития России (поручено. — RT) предусмотреть возможность проведения субъектами РФ отдельных контрольных мероприятий в отношении розничной реализации алкоголя без согласования с органами прокуратуры», — говорится в заявлении на сайте правительства России по итогам заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промпродукции.

Комиссия одобрила типовые индикаторы риска нарушения обязательных требований по региональному государственному контролю розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Ранее глава комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов рассказал о новой инициативе, согласно которой будет разрешено заводить уголовное дело против торговцев спиртным даже в том случае, если в ходе проверки обнаружат всего одну бутылку с содержанием отравляющих веществ.

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