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Депутат назвал сложной, но очень важной задачу развития микроэлектронной промышленности

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Полина Полетаева
Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Геннадий Скляр в беседе с RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о важности развития микроэлектронной промышленности.
Депутат назвал сложной, но очень важной задачу развития микроэлектронной промышленности
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, что задача это сложная, но очень важная. И президент не случайно говорит об этом. Потому что для России технологический суверенитет в сфере микроэлектроники в ближайшие годы будет играть решающую роль», — считает депутат.

Парламентарий отметил, что на данный момент корпорация «Росатом», выполняя поручение президента, создаёт проекты критической инфраструктуры.

«Проекты, которые должны в индустриальном порядке в ближайшие годы дать нам новые технологии и новые продукты в микроэлектронике. Конечно, решение этой задачи потребует объединения усилий науки, корпорации и, конечно же, индустрии промышленности», — добавил Скляр.

Ранее Владимир Путин заявил, что необходимо «раскрутить» собственную микроэлектронную промышленность.

По его словам, потребности в вычислительных ресурсах продолжают расти и собственные суверенные решения в этой сфере критически необходимы для развития российских систем ИИ и создания больших нейросетевых моделей.

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