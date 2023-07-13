Путин призвал «раскрутить» отечественную микроэлектронную промышленность

Необходимо «раскрутить» собственную микроэлектронную промышленность, заявил российский президент Владимир Путин.

По его словам, потребности в вычислительных ресурсах продолжают расти и российские собственные суверенные решения в этой сфере критически необходимы для развития систем ИИ и создания больших нейросетевых моделей.

«Именно поэтому для нас так важно раскрутить отечественную микроэлектронную промышленность», — отметил Путин.

В июне президент заявил, что санкционные ограничения в сфере импорта микроэлектроники стали одним из главных направлений для ударов по России.