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Путин призвал «раскрутить» отечественную микроэлектронную промышленность

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Необходимо «раскрутить» собственную микроэлектронную промышленность, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин призвал «раскрутить» отечественную микроэлектронную промышленность
  • РИА Новости

По его словам, потребности в вычислительных ресурсах продолжают расти и российские собственные суверенные решения в этой сфере критически необходимы для развития систем ИИ и создания больших нейросетевых моделей.

«Именно поэтому для нас так важно раскрутить отечественную микроэлектронную промышленность», — отметил Путин.

В июне президент заявил, что санкционные ограничения в сфере импорта микроэлектроники стали одним из главных направлений для ударов по России.

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