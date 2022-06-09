Путин назвал санкции в сфере микроэлектроники одним из главных направлений удара по России

Санкционные ограничения в сфере импорта микроэлектроники стали одним из главных направлений для ударов по России, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ.

«У нас правительство на протяжении нескольких лет пытается запустить, воссоздать и на новой базе создать микроэлектронную промышленность, это одна из сложных тем, тяжёлых, и одно из главных направлений удара по России из всего набора вот этих ограничительных мер», — цитирует Путина РИА Новости.

Он рассказал, что решением закупать технологии за рубежом «за дёшево» Россия тем самым сама профинансировала работу западных разработчиков.

«Поэтому благодаря этим ограничениям мы вынуждены, должны, слава богу, заниматься своими инженерными школами и в том числе по этому направлению», — заявил Путин.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что российские проекты по микроэлектронике обеспечены финансированием в области государственного заказа.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах импортозамещения в IT-сфере.