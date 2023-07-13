Большинство работодателей в России считают зарплату лучшим способом мотивации сотрудников

Исследование сервиса автоматизации подбора и обработки резюме СберПодбор и сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» показало, какие способы мотивации сотрудников работодатели считают самыми эффективными.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По результатам опроса, большинство работодателей (82%) назвали самым эффективным методом мотивации сотрудников достойную заработную плату, 61% — регулярные премии, а 60% — прозрачную систему карьерного роста в компании.

Ранее, по сообщению «Агентства Бизнес Новостей», новый сервис «Авито Работы» показал, что за первые шесть месяцев 2023 года количество вакансий увеличилось на 175% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.