Узнать больше

В Татарстане с начала 2023 года зафиксировано четыре случая заболевания менингококковой инфекцией

Короткая ссылка
Роспотребнадзор Татарстана заявил, что в республике с начала 2023 года зарегистрировано четыре случая заболевания менингококковой инфекцией.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Республиканский Роспотребнадзор отметил, что по одному случаю заболевания пришлось на Набережные Челны и Пестречинский район, два случая — на Зеленодольский район.

Ведомство проводит полный комплекс мероприятий по противодействию распространения инфекции в республике.

Кроме того, в ведомстве заявили об отсутствии какой-либо информации о контактах с заболевшими менингитом в Свердловской области.

Ранее, по сообщению интернет-издания argumenti.ru, Роспотребнадзор Хабаровского края заявил об увеличении заболеваемости энтеровирусом на 80% по сравнению с прошлой неделей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить