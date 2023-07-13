В Татарстане с начала 2023 года зафиксировано четыре случая заболевания менингококковой инфекцией
Об этом сообщает «Бизнес Online».
Республиканский Роспотребнадзор отметил, что по одному случаю заболевания пришлось на Набережные Челны и Пестречинский район, два случая — на Зеленодольский район.
Ведомство проводит полный комплекс мероприятий по противодействию распространения инфекции в республике.
Кроме того, в ведомстве заявили об отсутствии какой-либо информации о контактах с заболевшими менингитом в Свердловской области.
Ранее, по сообщению интернет-издания argumenti.ru, Роспотребнадзор Хабаровского края заявил об увеличении заболеваемости энтеровирусом на 80% по сравнению с прошлой неделей.