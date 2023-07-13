Вице-спикер Госдумы Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил наделить семьи с двумя детьми статусом «многодетных».

С соответствующей идеей он обратился к российскому вице-премьеру Татьяне Голиковой. Копия данного обращения есть в распоряжении РИА Новости.

«Прошу вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве», — отмечается в поданном Даванковым документе.

В обосновании своей задумки он отметил, что в России не так много семей с тремя и более детьми, а семьи с двумя детьми отказываются заводить дополнительных из-за опасений сложностей, связанных с финансовым обеспечением всех детей.

Ранее в Министерстве социального развития и труда Астраханской области сообщили, что с многодетными семьями заключено свыше 320 социальных контрактов.