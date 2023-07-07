Более 1,3 тысячи многодетных семей Подмосковья получили земельные участки с начала года

Свыше 1,3 тыс. многодетных семей из Московской области получили бесплатные земельные участки площадью от десяти до 15 соток с начала 2023 года.

Участки предоставляются для ИЖС, личного подсобного хозяйства или садоводства для собственных нужд, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Министерство имущественных отношений региона.

Глава ведомства Наталья Адигамова рассказала, что за 12 лет с начала действия программы участки получили более 34,6 тыс. подмосковных семей. Общая площадь переданных участков за это время превысила 4 тыс. га.

Наряду с этим стало известно, что в Новосибирской области ввели в эксплуатацию рекордные 1,5 млн кв. м жилья в период с января по июнь 2023 года. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на данные Минстроя региона.

Объём введённой жилплощади на 43% превышает показатель первого полугодия 2022 года.

Ранее в Министерстве социального развития и труда Астраханской области сообщили, что с многодетными семьями заключено свыше 320 социальных контрактов.