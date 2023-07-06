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С многодетными семьями Астраханской области заключили более 320 соцконтрактов

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С многодетными семьями Астраханской области заключили свыше 320 социальных контрактов, заявили в региональном Министерстве социального развития и труда.
С многодетными семьями Астраханской области заключили более 320 соцконтрактов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

Всего в 2022 году более 315 тыс. астраханцев получили 57 видов соцпомощи. Поддержку оказывают не только многодетным, но и малообеспеченным семьям.

Чтобы узнать о мерах соцподдержки, нужно обратиться в отдел социальной защиты по месту жительства.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что в Московской области упростилась процедура оформления сертификата на региональный материнский капитал, список необходимых документов сокращён с восьми до одного.

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