С многодетными семьями Астраханской области заключили более 320 соцконтрактов
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Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».
Всего в 2022 году более 315 тыс. астраханцев получили 57 видов соцпомощи. Поддержку оказывают не только многодетным, но и малообеспеченным семьям.
Чтобы узнать о мерах соцподдержки, нужно обратиться в отдел социальной защиты по месту жительства.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что в Московской области упростилась процедура оформления сертификата на региональный материнский капитал, список необходимых документов сокращён с восьми до одного.