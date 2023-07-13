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Шахта «Листвяжная» в Кузбассе после аварии в 2021 году возобновила работу по добыче угля

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Шахта «Листвяжная» в Кузбассе после аварии в ноябре 2021 года, когда погиб 51 человек, возобновила добычу угля.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу шахты.

«ООО «Шахта «Листвяжная» приступило к горным работам по добыче угля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лава 824 по пласту Сычевский I была  введена в эксплуатацию. Кроме того, были проанализированы проветривание и противопожарная защита шахты.

В апреле в суд направили дело против двух инспекторов Ростехнадзора по факту аварии на «Листвяжной».

Также весной этого года более 180 горнорабочих эвакуировали с шахты «Распадская» в Кузбассе из-за возгорания.

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