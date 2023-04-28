В суд направили дело против двух инспекторов Ростехнадзора по факту аварии на «Листвяжной»

Генпрокуратура направила в суд дело в отношении двух инспекторов Ростехнадзора по факту аварии на шахте «Листвяжная».

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Беловский городской суд Кемеровской области для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

В феврале Кемеровский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокатов экс-директора шахты «Листвяжная» в Кузбассе Сергея Махракова, обвиняемого по делу об аварии на предприятии.

ЧП на шахте произошло 25 ноября 2021 года, в результате аварии погиб 51 человек, пострадали 106.