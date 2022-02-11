Экс-директору шахты «Листвяжная» в Кузбассе отказали в переводе под домашний арест

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Кемеровский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокатов экс-директора шахты «Листвяжная» в Кузбассе Сергея Махракова, обвиняемого по делу об аварии на предприятии. Юристы просили перевести его под домашний арест.
Экс-директору шахты «Листвяжная» в Кузбассе отказали в переводе под домашний арест
  • © Александр Патрин
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.

«Обжалуемым постановлением отказано в замене меры пресечения в отношении обвиняемого на домашний арест, продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок три месяца — до 25 апреля 2022 года. Суд апелляционной инстанции оставил апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения», — говорится в заявлении.

Ранее Заводский районный суд города Кемерово продлил до 25 апреля арест гендиректора холдинга «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора компании Антона Якутова и главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова по делу об аварии на шахте.

ЧП на шахте произошло 25 ноября 2021 года, в результате аварии погиб 51 человек, пострадали 106.

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