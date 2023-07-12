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В подмосковной Немчиновке горит отель на площади 100 квадратных метров

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В Немчиновке Московской области загорелось здание отеля на площади 100 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
В подмосковной Немчиновке горит отель на площади 100 квадратных метров
  • РИА Новости

«Горит строящееся здание, вплотную пристроенное к гостиничному комплексу на площади 100 кв. м в посёлке Немчиновка, на улице Запрудная, дом 36», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что к ликвидации возгорания привлечены 63 человека и 23 единицы техники.

Ранее стало известно, что в промышленной зоне Дзержинска в Нижегородской области произошёл пожар.

По имеющимся данным, по этому адресу располагается предприятие «Сибур-нефтехим».

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