В подмосковной Немчиновке горит отель на площади 100 квадратных метров
- РИА Новости
«Горит строящееся здание, вплотную пристроенное к гостиничному комплексу на площади 100 кв. м в посёлке Немчиновка, на улице Запрудная, дом 36», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что к ликвидации возгорания привлечены 63 человека и 23 единицы техники.
Ранее стало известно, что в промышленной зоне Дзержинска в Нижегородской области произошёл пожар.
По имеющимся данным, по этому адресу располагается предприятие «Сибур-нефтехим».