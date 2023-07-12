В Дзержинске на территории предприятия «Сибур-нефтехим» произошёл пожар
- РИА Новости
Сейчас на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, люди эвакуированы, жертв и пострадавших нет.
МЧС отмечает, что в 15:15 было прекращено факельное горение, сейчас происходит охлаждение производственной установки.
«Угроза взрыва отсутствует», — подчеркнули в ведомстве, опубликовав фотографию с места событий.
В компании «Сибур» сообщили ТАСС, что работу временно остановили из-за возгорания, которое произошло на производстве окиси этилена и гликолей.
В настоящее время ведётся мониторинг состояния атмосферного воздуха в районе предприятия.
Кроме того, глава Дзержинска Иван Носков выехал на место ЧП.