В Дзержинске на территории предприятия «Сибур-нефтехим» произошёл пожар

Пожар произошёл в промышленной зоне Дзержинска в Нижегородской области. Как сообщили в МЧС, инцидент случился по адресу Автозаводское шоссе, 65. По имеющимся данным, по этому адресу располагается предприятие «Сибур-нефтехим».

Сейчас на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, люди эвакуированы, жертв и пострадавших нет.

МЧС отмечает, что в 15:15 было прекращено факельное горение, сейчас происходит охлаждение производственной установки.

«Угроза взрыва отсутствует», — подчеркнули в ведомстве, опубликовав фотографию с места событий.

В компании «Сибур» сообщили ТАСС, что работу временно остановили из-за возгорания, которое произошло на производстве окиси этилена и гликолей.

В настоящее время ведётся мониторинг состояния атмосферного воздуха в районе предприятия.

Кроме того, глава Дзержинска Иван Носков выехал на место ЧП.