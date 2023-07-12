Гладков: несколько населённых пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Несколько населённых пунктов Белгородской области попали под обстрел украинских военных, есть один пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня сразу несколько населённых пунктов Краснояружского района попало под обстрел ВСУ», — написал он в Telegram-канале.

Гладков добавил, что в селе Графовка пострадал мужчина, у него ранения предплечья и грудной клетки.

«Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести», — отметил губернатор.

Кроме того, в Графовке повреждена линия электропередачи, а в Репяховке — кровля и стены складского помещения сельскохозяйственной компании.

9 июля Гладков сообщил, что ВС Украины за сутки выпустили по Белгородской области более 40 боеприпасов.