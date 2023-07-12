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Гладков: несколько населённых пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ

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Несколько населённых пунктов Белгородской области попали под обстрел украинских военных, есть один пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков: несколько населённых пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ
  • РИА Новости

«Сегодня сразу несколько населённых пунктов Краснояружского района попало под обстрел ВСУ», — написал он в Telegram-канале.

Гладков добавил, что в селе Графовка пострадал мужчина, у него ранения предплечья и грудной клетки.

«Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести», — отметил губернатор.

Кроме того, в Графовке повреждена линия электропередачи, а в Репяховке — кровля и стены складского помещения сельскохозяйственной компании.

9 июля Гладков сообщил, что ВС Украины за сутки выпустили по Белгородской области более 40 боеприпасов.

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