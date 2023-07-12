Гладков: несколько населённых пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ
- РИА Новости
«Сегодня сразу несколько населённых пунктов Краснояружского района попало под обстрел ВСУ», — написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что в селе Графовка пострадал мужчина, у него ранения предплечья и грудной клетки.
«Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести», — отметил губернатор.
Кроме того, в Графовке повреждена линия электропередачи, а в Репяховке — кровля и стены складского помещения сельскохозяйственной компании.
9 июля Гладков сообщил, что ВС Украины за сутки выпустили по Белгородской области более 40 боеприпасов.