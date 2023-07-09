Гладков: в Белгородской области за сутки зафиксировали более 40 прилётов со стороны ВСУ

ВС Украины за сутки выпустили по Белгородской области более 40 боеприпасов.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

«В Грайворонском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли окраину села Мокрая Орловка — зафиксировано десять прилётов... В Белгородском районе из артиллерии обстреляны сёла Устинка и Журавлёвка — зафиксировано восемь и пять прилётов соответственно», — написал он.

Губернатор добавил, что ВСУ выпустили три артиллерийских снаряда в Валуйском городском округе по селу Долгому, семь миномётных снарядов — по селу Вериговка, пять миномётных снарядов — в Шебекинском горокруге по сёлам Новая Таволжанка и Муром и один миномётный снаряд — по пропускному пункту «Шебекино».

По словам Гладкова, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее он сообщил, что мужчина пострадал при обстреле украинскими военными Шебекина Белгородской области.

Ему оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.