Узнать больше

Гладков: в Белгородской области за сутки зафиксировали более 40 прилётов со стороны ВСУ

Короткая ссылка
ВС Украины за сутки выпустили по Белгородской области более 40 боеприпасов.
Гладков: в Белгородской области за сутки зафиксировали более 40 прилётов со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

«В Грайворонском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли окраину села Мокрая Орловка — зафиксировано десять прилётов... В Белгородском районе из артиллерии обстреляны сёла Устинка и Журавлёвка — зафиксировано восемь и пять прилётов соответственно», — написал он.

Губернатор добавил, что ВСУ выпустили три артиллерийских снаряда в Валуйском городском округе по селу Долгому, семь миномётных снарядов — по селу Вериговка, пять миномётных снарядов — в Шебекинском горокруге по сёлам Новая Таволжанка и Муром и один миномётный снаряд — по пропускному пункту «Шебекино».

По словам Гладкова, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее он сообщил, что мужчина пострадал при обстреле украинскими военными Шебекина Белгородской области.

Ему оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить