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Гладков сообщил, что мужчина пострадал при обстреле украинскими военными Шебекина

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Мужчина пострадал при обстреле украинскими военными Шебекина Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил, что мужчина пострадал при обстреле украинскими военными Шебекина
  • РИА Новости

По его данным, по городу выпустили 20 снарядов из РСЗО «Град».

«Есть пострадавший — мужчина с рваной раной надбровной области», — написал Гладков в Telegram.

Он уточнил, что мужчине оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ «Градами» обстреляли Шебекино.

Позднее власти сообщили, что возвращение жителей Шебекина из пунктов временного размещения приостановили после ночного обстрела города из «Градов» со стороны украинских военных. 

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