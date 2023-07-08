Гладков сообщил о приостановке возвращения жителей в Шебекино после обстрелов

Возвращение жителей Шебекина из пунктов временного размещения приостановили после ночного обстрела города из «Градов» со стороны украинских военных. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

РИА Новости

По его словам, на два дня приостановлены работы строителей, которые занимаются восстановлением города. «И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения», — написал Гладков в Telegram. Губернатор пообещал ориентироваться по оперативной обстановке. Ранее Гладков заявил, что ВСУ «Градами» обстреляли Шебекино. По его словам, ВС Украины за прошедшие сутки выпустили по населённым пунктам региона более 50 различных боеприпасов, есть погибший.