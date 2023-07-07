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Гладков: в Белгородской области за сутки зафиксировали более 50 прилётов со стороны ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВС Украины за прошедшие сутки выпустили по населённым пунктам региона более 50 различных боеприпасов, есть погибший.
Гладков: в Белгородской области за сутки зафиксировали более 50 прилётов со стороны ВСУ
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он написал, что ВСУ выпустили из артиллерии восемь снарядов по селу Нехотеевка. Кроме того, над районом системой ПВО сбито несколько воздушных целей.

Гладков также сообщил, что в Валуйском городском округе украинские военные обстреляли село Новопетровка из артиллерии.

«Есть погибший: мужчина с проникающим ранением брюшной полости скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи», — написал он.

Кроме того, в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 12 миномётных снарядов, добавил губернатор.

Он сообщил, что ВСУ также обстреляли МАПП «Шебекино» — там зафиксировано шесть миномётных снарядов и десять гранатомётных выстрелов.

Украинские военные также выпустили десять снарядов из РСЗО «Град» по хутору Панков и три миномётных снаряда по селу Середа, заявил Гладков.

Ранее он сообщил, что средства ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом.

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