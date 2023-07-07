Гладков: в Белгородской области за сутки зафиксировали более 50 прилётов со стороны ВСУ
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он написал, что ВСУ выпустили из артиллерии восемь снарядов по селу Нехотеевка. Кроме того, над районом системой ПВО сбито несколько воздушных целей.
Гладков также сообщил, что в Валуйском городском округе украинские военные обстреляли село Новопетровка из артиллерии.
«Есть погибший: мужчина с проникающим ранением брюшной полости скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи», — написал он.
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Кроме того, в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 12 миномётных снарядов, добавил губернатор.
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Он сообщил, что ВСУ также обстреляли МАПП «Шебекино» — там зафиксировано шесть миномётных снарядов и десять гранатомётных выстрелов.
Украинские военные также выпустили десять снарядов из РСЗО «Град» по хутору Панков и три миномётных снаряда по селу Середа, заявил Гладков.
Ранее он сообщил, что средства ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом.