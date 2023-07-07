Гладков: в Белгородской области за сутки зафиксировали более 50 прилётов со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВС Украины за прошедшие сутки выпустили по населённым пунктам региона более 50 различных боеприпасов, есть погибший.

В своём Telegram-канале он написал, что ВСУ выпустили из артиллерии восемь снарядов по селу Нехотеевка. Кроме того, над районом системой ПВО сбито несколько воздушных целей.

Гладков также сообщил, что в Валуйском городском округе украинские военные обстреляли село Новопетровка из артиллерии.

«Есть погибший: мужчина с проникающим ранением брюшной полости скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи», — написал он.

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Кроме того, в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 12 миномётных снарядов, добавил губернатор.

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Он сообщил, что ВСУ также обстреляли МАПП «Шебекино» — там зафиксировано шесть миномётных снарядов и десять гранатомётных выстрелов.

Украинские военные также выпустили десять снарядов из РСЗО «Град» по хутору Панков и три миномётных снаряда по селу Середа, заявил Гладков.

Ранее он сообщил, что средства ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом.