Губернатор сообщил, что над Белгородом средства ПВО сбили несколько воздушных целей
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«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбиты несколько воздушных целей на подлёте к городу», — написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что пострадавших, по предварительным данным, нет, на месте работают оперативные и аварийные службы.
Ранее губернатор Белгородской области заявил, что пострадавший при обстреле села Новопетровка Валуйского округа умер от полученных ранений.