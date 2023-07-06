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Губернатор сообщил, что над Белгородом средства ПВО сбили несколько воздушных целей

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что средства ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом, предварительно, пострадавших нет.
Губернатор сообщил, что над Белгородом средства ПВО сбили несколько воздушных целей
  • Gettyimages.ru

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбиты несколько воздушных целей на подлёте к городу», — написал он в Telegram-канале.

Гладков добавил, что пострадавших, по предварительным данным, нет, на месте работают оперативные и аварийные службы.

Ранее губернатор Белгородской области заявил, что пострадавший при обстреле села Новопетровка Валуйского округа умер от полученных ранений.

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