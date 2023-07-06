Губернатор сообщил, что над Белгородом средства ПВО сбили несколько воздушных целей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что средства ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом, предварительно, пострадавших нет.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбиты несколько воздушных целей на подлёте к городу», — написал он в Telegram-канале.

Гладков добавил, что пострадавших, по предварительным данным, нет, на месте работают оперативные и аварийные службы.

Ранее губернатор Белгородской области заявил, что пострадавший при обстреле села Новопетровка Валуйского округа умер от полученных ранений.