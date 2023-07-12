В РПЦ сообщили о передаче «Троицы» в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре

Икону «Троица» Андрея Рублёва передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Об этом сообщили в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ).

Отмечается, что 12 июля в Санкт-Петербурге состоялась церемония утверждения договора о передаче иконы в безвозмездное пользование Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

«Документ подписали Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры Российской Федерации О.Б. Любимова», — говорится в заявлении.

В мае сообщалось, что икону «Троица» по решению президента России Владимира Путина передали РПЦ.

Спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой назвал справедливым решением передачу «Троицы» РПЦ.