В РПЦ сообщили о передаче «Троицы» в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Отмечается, что 12 июля в Санкт-Петербурге состоялась церемония утверждения договора о передаче иконы в безвозмездное пользование Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
«Документ подписали Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры Российской Федерации О.Б. Любимова», — говорится в заявлении.
В мае сообщалось, что икону «Троица» по решению президента России Владимира Путина передали РПЦ.
Спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой назвал справедливым решением передачу «Троицы» РПЦ.