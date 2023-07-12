Депутат Швыткин: выставка поражённой техники НАТО имеет военное и политическое значение

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал поручение спикера Госдумы Вячеслава Володина комитету по обороне проработать возможность организации выставки поражённой техники, которую НАТО поставляет Украине.

Депутат отметил, что он поддерживает данное предложение, как и все депутаты Государственной думы.

«Очень важно сейчас показать тот подвиг, профессионализм наших военнослужащих в борьбе с неонацистским киевским режимом, в борьбе с пособниками этого режима в лице стран блока НАТО, который оказывает помощь и вооружением, и соответствующей техникой. Наши военнослужащие показывают образцы мужества, героизма и высокого профессионализма в борьбе с их техникой, и показывают в том числе сотрудники оборонно-промышленного комплекса, которые сегодня изготавливают вместе с конструкторами те виды вооружений, которые успешно поражают различные цели противника», — рассказал Швыткин.

По его мнению, эта выставка будет являться «наглядным свидетельством всего этого».

«Это имеет как военное, так и политическое значение. И назидание всем, кто против России пойдёт — тот получит то, что вы видите своими глазами. Мы все проработаем этот вопрос и сделаем всё возможное, чтобы это состоялось», — заключил собеседник RT.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по обороне проработать возможность организации выставки поражённой техники, которую Североатлантический альянс поставляет Украине.