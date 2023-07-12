В Калининградской области работодателям выделят субсидии за трудоустройство инвалидов
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Министерство социальной политики региона.
Максимальная сумма субсидии на создание одного рабочего места составляет 100 тыс. рублей. Средства пойдут на оснащение рабочего места человека с инвалидностью, а также приобретение специализированных программ, мебели и технических приспособлений.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщило, что в Хабаровском крае инвалиды по зрению могут получить собаку-поводыря.