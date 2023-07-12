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В Калининградской области работодателям выделят субсидии за трудоустройство инвалидов

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В Калининградской области работодатели до 21 июля могут подать заявку на участие в отборе на получение субсидий за трудоустройство людей с инвалидностью.
В Калининградской области работодателям выделят субсидии за трудоустройство инвалидов
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Министерство социальной политики региона.

Максимальная сумма субсидии на создание одного рабочего места составляет 100 тыс. рублей. Средства пойдут на оснащение рабочего места человека с инвалидностью, а также приобретение специализированных программ, мебели и технических приспособлений.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщило, что в Хабаровском крае инвалиды по зрению могут получить собаку-поводыря.

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