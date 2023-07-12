В Калининградской области работодателям выделят субсидии за трудоустройство инвалидов

В Калининградской области работодатели до 21 июля могут подать заявку на участие в отборе на получение субсидий за трудоустройство людей с инвалидностью.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Министерство социальной политики региона.

Максимальная сумма субсидии на создание одного рабочего места составляет 100 тыс. рублей. Средства пойдут на оснащение рабочего места человека с инвалидностью, а также приобретение специализированных программ, мебели и технических приспособлений.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщило, что в Хабаровском крае инвалиды по зрению могут получить собаку-поводыря.