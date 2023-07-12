Психолог Наумова: детское шампанское может способствовать восприятию алкоголя как нормы

Детский психолог Наталья Наумова поддержала предложение председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова ограничить свободную продажу детских товаров, копирующих взрослые. Она выразила мнение, что такие товары способствуют закреплению в сознании детей неправильных стереотипов.

«Детское шампанское, пусть даже это простая газировка, выглядит как алкогольный напиток. У детей выстраивается стереотип: если я курю, если я пью, значит, я взрослый», — заявила Наумова в беседе с НСН.

По её словам, в подростковом возрасте дети, которым давали такой напиток в детстве, не будут задаваться вопросом, хорошо или плохо употреблять алкоголь, они просто попробуют его, как это делают взрослые.

Не стоит массово приучать детей к вредным привычкам, заключила психолог.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ограничить свободную продажу детских товаров, копирующих взрослые. Копия обращения на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.