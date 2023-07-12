В Союзе потребителей России рассказали, как может проходить продажа алкоголя по биометрии
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Продажу алкогольной и табачной продукции по биометрии могут ввести на кассах самообслуживания, объяснил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».
Такая мера позволит уменьшить очереди в магазинах.
Шелищ добавил, что покупатели будут вправе сами решать, предоставлять ли свои биометрические данные или нет.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил убрать алкогольную и табачную продукцию с общих касс предприятий розничной торговли и перенести её на спецкассы. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.