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В Союзе потребителей России рассказали, как может проходить продажа алкоголя по биометрии

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Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ рассказал, как на практике может работать продажа алкоголя и табака по биометрии.
В Союзе потребителей России рассказали, как может проходить продажа алкоголя по биометрии
  • Gettyimages.ru
  • © Wavebreakmedia

Продажу алкогольной и табачной продукции по биометрии могут ввести на кассах самообслуживания, объяснил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

Такая мера позволит уменьшить очереди в магазинах.

Шелищ добавил, что покупатели будут вправе сами решать, предоставлять ли свои биометрические данные или нет.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил убрать алкогольную и табачную продукцию с общих касс предприятий розничной торговли и перенести её на спецкассы. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.

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