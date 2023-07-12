В Союзе потребителей России рассказали, как может проходить продажа алкоголя по биометрии

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ рассказал, как на практике может работать продажа алкоголя и табака по биометрии.

Продажу алкогольной и табачной продукции по биометрии могут ввести на кассах самообслуживания, объяснил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

Такая мера позволит уменьшить очереди в магазинах.

Шелищ добавил, что покупатели будут вправе сами решать, предоставлять ли свои биометрические данные или нет.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил убрать алкогольную и табачную продукцию с общих касс предприятий розничной торговли и перенести её на спецкассы. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.