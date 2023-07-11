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В Госдуме предложили перенести торговлю табачной и алкогольной продукцией на спецкассы

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил убрать алкогольную и табачную продукцию с общих касс предприятий розничной торговли и перенести её на спецкассы. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили перенести торговлю табачной и алкогольной продукцией на спецкассы
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что в настоящее время федеральное законодательство предусматривает значительные ограничения в области рекламы табачной и алкогольной продукции.  

Несмотря на это, на кассах предприятий розничной торговли находятся сигаретные диспенсеры и алкогольные напитки, которые могут видеть несовершеннолетние.

В связи с этим ранее введённые ограничения в закон о рекламе работают с меньшей эффективностью на сокращение продажи табачной и алкогольной продукции, заметил Хамзаев.  

«Предлагаю совместно рассмотреть вопрос о возможных изменениях в федеральное законодательство путём введения новых ограничений в части реализации алкогольной и табачной продукции через общие кассы предприятий розничной торговли, переноса данной продукции в специализированные зоны, скрытые от глаз ребёнка, а также специализированные монотоварные кассы, предназначенные исключительно для торговли табачными и алкогольными изделиями», — говорится в тексте обращения.  

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным. 

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