Дипломат Озеров назвал подходы Запада по подготовке кадров в Африке формой неоколониализма

Посол по особым поручениям МИД России и руководитель секретариата форума партнёрства Россия — Африка Олег Озеров заявил, что подходы Запада к подготовке кадров в африканских странах стали одной из форм неоколониализма.

По его словам, происходит «утечка мозгов», эксплуатация Африки, которая шла веками за счёт работорговли и выкачивания ресурсов.

Озеров подчеркнул, что в отличие от Запада России «не нужно выкачивать мозги из африканских стран».

«Наоборот, она (Россия — RT.) заинтересована в том, чтобы были подготовлены высококвалифицированные кадры, в том числе и в таких сферах, в каких больше всего нуждается Африканский союз», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат добавил, что Запад не делает упор на подготовку нужных для индустриализации континента специалистов в области естественно-научных дисциплин.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что Россия и Китай могут объединить усилия в целях помощи в экономическом развитии стран Африки.