Матвиенко заявила, что Россия и Китай могут помочь Африке в экономическом развитии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что Россия и Китай могут объединить усилия в целях помощи в экономическом развитии стран Африки.

Матвиенко отметила, что обе страны связывают партнёрские отношения, в рамках которых можно будет объединить усилия и помогать странам Африки в их экономическом и социальном развитии.

Она добавила, что предстоящий саммит Россия — Африка создаст «хорошую дорожную предметную карту» с теми странами, которые нуждаются в развитии инфраструктуры, в продовольственной безопасности и поддержке безопасности в целом.

Спикер Совфеда подчеркнула, что данный саммит даст мощный толчок к активизации российско-китайского сотрудничества и взаимодействия.

Ранее Матвиенко после встречи с главой КНР заявила, что Китай продолжит сотрудничество с Россией.