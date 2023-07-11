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Матвиенко заявила, что Россия и Китай могут помочь Африке в экономическом развитии

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что Россия и Китай могут объединить усилия в целях помощи в экономическом развитии стран Африки.
Матвиенко заявила, что Россия и Китай могут помочь Африке в экономическом развитии
  • РИА Новости

Матвиенко отметила, что обе страны связывают партнёрские отношения, в рамках которых можно будет объединить усилия и помогать странам Африки в их экономическом и социальном развитии.

Она добавила, что предстоящий саммит Россия — Африка создаст «хорошую дорожную предметную карту» с теми странами, которые нуждаются в развитии инфраструктуры, в продовольственной безопасности и поддержке безопасности в целом.

Спикер Совфеда подчеркнула, что данный саммит даст мощный толчок к активизации российско-китайского сотрудничества и взаимодействия.

Ранее Матвиенко после встречи с главой КНР заявила, что Китай продолжит сотрудничество с Россией.

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