Российские учёные создали МРТ-аппарат нового поколения
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Об этом «Газете.Ru» рассказали в МФТИ.
МРТ-аппарат нового поколения с напряжением магнитного поля 9,4 Тесла позволит получать более качественные изображения и увеличить скорость сканирования в 1,5 раза.
Отмечается, что в настоящее время стандартом МРТ считается напряжение магнитного поля 1,5 Тесла. При этом более продвинутые аппараты имеют показатель 3 Тесла.
Ранее, по сообщению Общественной службы новостей, китайские учёные из Университета китайской медицины в провинции Гуанси нашли молекулу, предотвращающую болезнь Альцгеймера.