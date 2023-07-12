Российские учёные создали МРТ-аппарат нового поколения

Учёные Московского физико-технического института (МФТИ) совместно с немецкими коллегами на базе Max Planck Institute for Biological Cybernetics и University of Tübingen создали аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) нового поколения.

Об этом «Газете.Ru» рассказали в МФТИ.

МРТ-аппарат нового поколения с напряжением магнитного поля 9,4 Тесла позволит получать более качественные изображения и увеличить скорость сканирования в 1,5 раза.

Отмечается, что в настоящее время стандартом МРТ считается напряжение магнитного поля 1,5 Тесла. При этом более продвинутые аппараты имеют показатель 3 Тесла.

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